الحصيني: أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح مغبرة بمعظم المناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح مغبرة، خلال الـ 24 ساعة القادمة، على معظم المناطق.

وأضاف: “تتراوح درجات الحرارة بين 33 و37 درجة نهارًا، ومعتدلة ليلًا تتراوح بين 20 لـ26 درجة مئوية”.

وقال الحصيني: “من اليوم الخميس، يتسرب هواء بارد على الشمالية، ويمتد انخفاض الحرارة شمال الغربية والوسطى والشرقية من الجمعة”.

وتابع: “من مساء السبت 21/ 8/ 1442هـ متوقع أن يصل الانخفاض إلى العاصمة الرياض والشرقية، ومن الأحد يتعمق جنوب الرياض والشرقية ونجران، ومقدار الانخفاض بين 6 و10 درجات مئوية مع غبار؛ لتصبح الأجواء معتدلة نهارًا باردة فجرًا، إلا أن يصرفها الله”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الشرقية ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50كم/ساعة. وجنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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