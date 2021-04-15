الحصيني : احذروا الغبار وحبات البرد وغزارة الأمطار الليلة

المواطن - الرياض

توقع عضو لجنة تسميات، خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة هذه الليلة هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات البرد والأتربة المثارة.

خريطة الأمطار الليلة

وقال الحصيني : السحب الرعدية الممطرة الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 1442/9/3هـ على شرق الطائف وجنوب شرق المدينة وعلى الباحة وعسير شرقها وجنوب غرب عفيف اليوم فرصة تشكل السحب العملاقة أمر وارد التنبيه من الغبار وحبات البرد وغزارة الأمطار.

حالة الطقس غدًا

المركز الوطني للأرصاد وكانتوقع – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض خاصة الغربية منها.

كما توقع الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 15-40 كم/ساعة.

حالة جوية من الجمعة إلى الاثنين

المركز الوطني للأرصاد كما توقعهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق المملكة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 45كم/س تتسبب في إثارة الأتربة من الجمعة إلى الاثنين.

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