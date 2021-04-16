الحصيني : ذروة الحالة الممطرة اليوم الجمعة

المواطن - الرياض

توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالرحمن الحصيني أن تدخل ذروة الحالة الممطرة اليوم الجمعة على عدد واسع من مناطق المملكة.

ذروة الحالة الممطرة

وقال الحصيني متوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة اليوم الجمعة ومتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة مع حبات برد وسيول خلال 24 ساعة من اليوم الجمعة 1442/9/4هـ لصباح السبت 1442/9/5هـ -إن شاء الله – على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وحائل والجوف والشمالية والقصيم.

وتابع: ومتوقع -إن شاء الله – أن تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض ونواحي عفيف والدوادمي وشقراء وثادق والقويعية، ونبه من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار المثلث الرضم وعفيف وعقلة الصقور والطائف والباحة ثم الشملي وعسير وفرصة السيول واردة وحبات البرد والرياح ويفضل الابتعاد عن الأودية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، تبوك).

الدفاع المدني يحذر

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداءً من اليوم الجمعة 1442/9/4هـ وحتى الاثنين الموافق 1442/9/7 هـ على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها من يوم الجمعة إلى الاثنين مناطق (عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

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