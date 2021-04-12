الحصيني مبشرًا: البعض سيتناول السحور على صوت المطر

المواطن - الرياض

توقع عضو لجنة تسميات خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، استمرار التقلبات الجوية على عدة مدن في المملكة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

#إيقاع_المساء | أ.عبدالعزيز الحصيني مُبشرًا "البعض سوف يتناول السحور على صوت المطر و يفطر على صوت الرعد"@A__alhussaini pic.twitter.com/E5GHdBpNTS — إذاعة الرياض (@Riyadh_Radio) April 11, 2021

السحور على صوت المطر:

وقال الحصيني خلال مداخلة مع إذاعة الرياض: إن هناك مبشرات بأمطار متفاوتة تشمل العديد من مناطق المملكة فبعض أبناء هذه المناطق يتسحرون على صوت المطر وآخرون يفطرون على صوت الرعد.

وكشف الحصيني عن حدوث تراجع في درجات الحرارة في هذه الفترة من العام، حيث تراجعت الحرارة بالفعل خلال الساعات الماضية ما بين 3- 5 درجات.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تشهد المملكة حالة من التقلبات الجوية، تشمل هطول أمطار رعدية ورياح نشطة تثير الغبار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك على العديد من مدن ومناطق المملكة.

كما توقعت الأرصاد تزايد فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على مناطق حائل والعلا والمدينة المنورة ومعظم المحافظات، ابتداءً من يوم الخميس حتى السبت مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة من الرياح النشطة، يبدأ تأثيرها يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق: “عسير، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية”.

حالة الطقس اليوم :

من جهة أخرى قال المركز الوطني للأرصاد: إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، اليوم، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ونجران كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة.

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