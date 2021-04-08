الحصيني يتوقع حالة ممطرة تبدأ مساء اليوم

المواطن - الرياض

تَوَقّع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعاً في درجات الحرارة تدريجياً خلال الـ36 ساعة القادمة، بمشيئة الله، من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم غد الجمعة؛ لتصبح الأجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على جميع مناطق المملكة، عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، معتدلة نهارًا باردة نسبيًّا ليلًا.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع أن تبدأ الحالة الممطرة مساء اليوم الخميس”.

أمطار وحبات برد

‏وتابع عبدالعزيز الحصيني: “متوقع خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 26/ 8 إلى يوم غد الجمعة ‏27/ 8/ 1442هـ -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من: (الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وشرق مكة، وشمالي الرياض والشرقية).

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة ، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

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