الحصيني يتوقع هطول أمطار خلال الـ36 ساعة القادمة بعدة مناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة – بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من منطقة الرياض وشمال الشرقية وشرق الباحة وعسير وشمال نجران وجنوب القصيم تمتد لـ الكويت والإمارات وعمان تسبق بعواصف ترابية من مساء اليوم الأحد 8/29 لـ صباح الاثنين 1442/8/30هـ/حسب التقويم/ والله أعلم”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة). فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلًا على الجزء الشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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