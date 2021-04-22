الحقيل يعلن عن حزمة منتجات لتحسين جودة خدمات مشغلي المدن

المواطن - متابعة

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، عن تدشين حزمة منتجات لتحسين جودة خدمات مشغلي المدن.

حزمة منتجات جديدة:

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر: تهيئةً لبيئة عمل جاذبة وتيسيرًا على القطاع الخاص، دشّنا اليوم- بحمد لله- حزمة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات مشغلي المدن والإسهام في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

تشمل 5 خدمات:

يشار إلى أن الحزمة الجديدة تشمل ما يلي: خدمة تسجيل المشاريع الحكومية المسحوبة، خدمة تسجيل مخالفات المكاتب الهندسية، خدمة طلب إلغاء إيقاف شهادة التصنيف، برنامج مقاول معتمد، وخدمة تأهيل إلكتروني للمكاتب الهندسية لفحص السكن الجماعي.

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