الحياة الفطرية تعالج سلحفاة تعاني من مشاكل في الغطس

المواطن - الرياض

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع بلاغ من شركة البحر الأحمر للتطوير، عن وجود سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس.

كل الشكر والتقدير لشركائنا في انقاذ السلحفاة البحرية المهددة بالانقراض (شركة البحر الأحمر للتطوير ، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، فقيه أكواريوم)

بتعاون الجميع سنصل بإذن الله إلى تحقيق رؤيتنا الطموحة (حياة فطرية مزدهرة ومستدامة) . pic.twitter.com/4eBkjhwM9N — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) April 3, 2021

إعادة السلحفاة للبحر

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنّه جرى نقل السلحفاة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى “فقيه أكواريوم”، وذلك لمعالجتها وإعادتها إلى البحر مرة ثانية.

حماية الحياة الفطرية

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن ذلك يأتي تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لحماية الحياة الفطرية.

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