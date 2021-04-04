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الحياة الفطرية تعالج سلحفاة تعاني من مشاكل في الغطس

الحياة الفطرية تعالج سلحفاة تعاني من مشاكل في الغطس

2021/04/04
الساعة 10:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحياة الفطرية تعالج سلحفاة تعاني من مشاكل في الغطس
المواطن - الرياض

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع بلاغ من شركة البحر الأحمر للتطوير، عن وجود سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس.

إعادة السلحفاة للبحر

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنّه جرى نقل السلحفاة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى “فقيه أكواريوم”، وذلك لمعالجتها وإعادتها إلى البحر مرة ثانية.

حماية الحياة الفطرية

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن ذلك يأتي تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لحماية الحياة الفطرية.

الحياة الفطرية تعالج سلحفاة تعاني من مشاكل في الغطس - المواطن


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