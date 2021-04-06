الخارجية الأمريكية : على إيران وقف تهديداتها الباليستية والعقوبات مستمرة

المواطن - متابعة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات على إيران مستمرة طالما استمر التهديد الإيراني لدول الجوار والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية: لم نصل بعد إلى مرحلة اتخاذ قرار رفع العقوبات عن إيران، داعيًا طهران إلى وقف تهديداتها الباليستية.

مصير العقوبات الأمريكية على إيران:

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، شدد يوم أمس على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات خلال المحادثات التي تجري في فيينا، ولن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي.

وقال نيد برايس في تصريحات صحفية: “إننا سنبحث مع الحلفاء في فيينا كيفية تقليص البرنامج النووي الإيراني، خاصة أن طهران استمرت خلال الأسابيع الماضية في الابتعاد عن التزاماتها في الاتفاق النووي”.

البرنامج النووي الإيراني:

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هدفنا هو فرض قيود دائمة على البرنامج النووي الإيراني وعدم السماح لها بامتلاك السلاح النووي.

يذكر أن القضايا الرئيسية المقرر بحثها في محادثات فيينا تشمل الخطوات المطلوبة من طهران للعودة للالتزام بالاتفاق وخطوات لتخفيف العقوبات.

يذكر أن المحادثات تضم إلى جانب الولايات المتحدة وإيران كل من الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهم أطراف الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة الرئيس باراك أوباما عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

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