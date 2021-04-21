الخارجية: نتابع بقلق تطورات الأحداث في تشاد وندعو للتهدئة

المواطن - واس

أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد الشقيقة.

التهدئة وعدم التصعيد:

‏‎وأعربت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، مؤكدة على أهمية التهدئة وعدم التصعيد.

الحل بالطرق السلمية:

وعبرت وزارة الخارجية عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار؛ بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

مقتل الرئيس التشادي:

وكان التلفزيون الرسمي في تشاد أعلن الثلاثاء 20 إبريل، مقتل الرئيس إدريس ديبي، متأثراً بإصابته خلال معارك ضد جماعات مسلحة، وجاء خبر وفاته بعد ساعات من كشف النتائج الأولية للانتخابات التي أظهرت فوزه بفترة ولاية سادسة، وحصوله على 79 % من الأصوات.

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