الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل تقديم لقاح كورونا

المواطن - واس

واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم تقديم خدماتها ومبادرتها عبر حملة الوقاية أمان، وذلك من خلال القيام بعددٍ من الجولات الميدانية في القطاعات الأمنية لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).

حملة تقديم لقاح كورونا

وشملت الزيارات التي قامت بها فرق متخصصة من الخدمات الطبية،وقيادة قوات حرس الحدود في منطقة تبوك، كما قام فريق طبي من العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالجوف بتقديم اللقاح لمنسوبي الإمارة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة، وإدارة دوريات الأمن بالمنطقة.

القوة الخاصة للأمن والحماية

كما استمرت جولات الفرق الطبية الميدانية للأسبوع الثاني على التوالي في القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال “نيوم”، حيث تقدم اللقاحات لمنسوبي القوة في عددٍ من المحافظات منها حقل والبدع وشرما.

فيما واصلت المراكز المخصصة لتقديم لقاح فيروس كورونا التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقديم اللقاح لجميع الراغبين في الحصول عليه من منسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم، بالإضافة للمواطنين والمقيمين الحاصلين على مواعيد مسبقة من خلال تطبيق ” صحتي “.

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