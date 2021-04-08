الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل تقديم لقاح كورونا

المواطن - واس

واصلت فرق الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، تنفيذ مبادرة الجولات الميدانية في حملة الوقاية أمان، وذلك من خلال تقديم لقاح كورونا لمنسوبي الإدارة العامة للمجاهدين في الرياض، إضافة إلى منسوبي ديوان وزارة الداخلية وجوازات منطقة مكة المكرمة في جدة.

لقاح كورونا ضمن حملة الوقاية أمان

وتقوم الخدمات الطبية بإتمام حملة “الوقاية أمان” وتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال فرق طبية نوعية في مختلف المستشفيات والمراكز والعيادات الشاملة التخصصية التابعة لها، وباستخدام أفضل المعدات الطبية الحديثة، ووفق الإجراءات الاحترازية المتخذة بالمملكة.

نصائح طبية وإرشادات تثقيفية

كما تحرص على تقديم نصائح طبية وإرشادات تثقيفية في مختلف وسائل الإعلام ومن خلال الحساب الرسمي للخدمات الطبية في (تويتر)، عن مأمونية اللقاح ومساهمته الفعالة في الوقاية من خطر فيروس كورونا (كوفيد-19).

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