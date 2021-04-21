الخطوط السعودية: اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر

المواطن_ولاء المطرفي

أوضحت الخطوط السعودية أن اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر، بناء على ما يصدر من الجهات الرسمية.

وقالت الخطوط عبر حسابها الرسمي على “تويتر” لمعرفة اشتراطات السفر للوجهات الدولية، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على ما يصدر من الجهات الرسمية، نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط هنا.

ضيوفنا الأعزاء،

لمعرفة اشتراطات السفر للوجهات الدولية، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على ما يصدر من الجهات الرسمية، نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابطhttps://t.co/4o4xEU0XiO#الخطوط_السعودية — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) April 21, 2021

اشتراطات السفر

وأشارت الخطوط إلى إرشادات واشتراطات السفر وهي كالآتي:

يجب على الضيوف التحقق من أهليتهم للسفر من قبل البلدان المعنية والحصول على التصاريح و/أو الأذونات المطلوبة، إذا لزم الأمر.

تخضع الشروط والإجراءات للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

يجب على الضيوف التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر.

يجب على الضيوف الحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالمملكة.

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