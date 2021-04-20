الخطوط السعودية توقع اتفاقية لتقديم المعقمات للمسافرين

المواطن - واس

وقعت الخطوط السعودية اليوم مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المنظفات والتعقيم، لتقديم المعقمات ووسائل الوقاية للمسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية.

تعقيم طائرات الخطوط السعودية

وتقدم الشركة تجربة التعقيم للمسافرين داخل مغلفات تحمل طابعًا تراثيًا خاصًا ، ومعلومات عن أهم السمات والتراث المعماري لمناطق المملكة، التي تم تصميمها واختيارها بالتعاون مع هيئة التراث.

صحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرات

وأوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية عصام محمد أخونباي، أن ” السعودية ” حرصت منذ الأيام الأولى لظهور جائحة كورونا المُستجد (COVID-19) ، على الاهتمام بصحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرات ، ما أسهم في تصنيف ” السعودية ” ضمن قائمة الفئة الماسية كأفضل 10 شركات طيران بالعالم.

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