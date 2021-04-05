الخميس آخر موعد لتسليم أسئلة الاختبارات النهائية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

المواطن - الرياض

من المقرر أن يتم إنهاء المناهج وإعداد أسئلة الاختبارات النهائية ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة في كافة المدارس المتوسطة والثانوية بحد أقصى يوم الخميس المقبل، وذلك وفقًا للآلية التي أعلنت عنها وزارة التعليم قبل عدة أيام.

كما تضمنت الخطة الزمنية أن يتم استكمال تقويم الطلاب في أعمال الفصل الدراسي الثاني لمواد الاختبارات في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق الـ30 من شهر شعبان الجاري.

موعد الاختبارات الشفوية:

وبينت الوزارة أنه سيتم تنفيذ اختبارات المواد الشفوية والعملية بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر رمضان، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق الثالث من شهر رمضان على أن يبدأ تنفيذ اختبارات الطلاب بدءًا من يوم الأحد الموافق للسادس من رمضان، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من الشهر نفسه، على أن يتم رصد النتائج في نظام نور وإصدار شهادات الطلاب يوم الخميس الموافق للسابع عشر من الشهر نفسه.

استمرار الدراسة خلال الاختبارات النهائية:

وشددت الوزارة على استمرار الدراسة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان، مع تقديم حصص دراسية لمعالجة الفاقد التعليمي، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي واعتماد توزيع الدرجات للفصل الدراسي الثاني والدور الثاني وفق ما ورد في دليل توزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بعد.

وأوضحت أنه يتعين على إدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم متابعة إيقاف جميع الأنشطة اللاصفية والبرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات تحقيقًا للمصلحة التعليمية وتركيز المحتوى كافة على المواد الدراسية بما يتناسب مع الحصص المتبقية ويضمن تحقيق المهارات الأساسية ويحد من الفاقد التعليمي، مع إطلاع أولياء الأمور عليها لضمان مساهمتهم الفعالة في دعم تعليم الطلاب ورصد درجات السلوك والمواظبة للطلاب في نظام نور والإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وإتاحتها على منصة مدرستي قبل فترة الاختبارات بوقت كافٍ.

موعد بداية الاختبارات النهائية:

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، وتبدأ من الساعة 10:30 صباحًا وحتى الساعة 2:30 ظهرًا، على أن يبدأ الاختبار من الساعة 12:30 ظهرًا.

وأوضحت الوزارة أن بداية إجازة نهاية العام ستكون في 24 رمضان لجميع المراحل للهيئتين التعليمية والإدارية.

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