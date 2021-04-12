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الدحيل في جدة استعدادًا لآسيا 2021
يتواجد بمجموعة النادي الأهلي

الدحيل في جدة استعدادًا لآسيا 2021

2021/04/12
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الدحيل في جدة استعدادًا لآسيا 2021 جانب من وصول الفريق - المصدر @saudiFF
المواطن - مروة نبيل

وصلت، مساء اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري إلى جدة، تمهيدًا للمشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الدحيل يصل جدة:

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول فريق الدحيل القطري، وكان في استقبالها عدد من منسوبي اتحاد الكرة، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.

نادي الدحيل
جانب من وصول الفريق – المصدر @saudiFF

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم كل من؛ الأهلي والشرطة العراقي، بالإضافة إلى الاستقلال الإيراني.

الدحيل القطري
جانب من وصول الفريق – المصدر @saudiFF

الأهلي يستعد مع ريجيكامب:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاستقلال الإيراني، مساء يوم الخميس المقبل، ثم يلعب مع الفريق القطري، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وستكون مباراة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني أول مواجهة يقودها مدرب الراقي الجديد، الروماني لورينت ريجيكامب الذي قاد مران الفريق الأول لكرة القدم بالأمس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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