الدفاع المدني : أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

المواطن - واس

دعت المديرية العامة لـ الدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من اليوم الجمعة 1442/9/4هـ وحتى الاثنين الموافق 1442/9/7 هـ على أجزاء من مناطق المملكة .

تتأثر جرائها من يوم الجمعة إلى الاثنين مناطق ( عسير ، الباحة ، جازان ، نجران ، مكة المكرمة ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية

فيما ستتأثر يومي الجمعة والسبت مناطق ( الرياض ، حائل ، المدينة المنورة ) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة.

وتمتد لتشمل مناطق ( الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ) حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها قد تؤدي إلى جريان السيول.

توخي الحيطة من المخاطر المحتملة

وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

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