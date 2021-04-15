الدنمارك أول دولة أوروبية توقف استخدام أسترازينيكا بشكل كامل

المواطن - متابعة

أعلنت الدنمارك، الأربعاء أنها ستُوقف استخدام لقاح أسترازينيكا بشكل كامل، لتصبح أول دولة أوروبية تقرر ذلك على خلفية الاشتباه بوجود آثار جانبية للقاح، نادرة ولكنها خطيرة.

حملة اللقاح مستمرة دون أسترازينيكا:

وفي مؤتمر صحافي قال مدير هيئة الصحة الدنماركية سورن بروستروم: إنه رغم توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة الأوروبية الناظمة بمواصلة استخدام اللقاح، فإن حملة التطعيم الدنماركية ستمضي قدمًا من دون لقاح أسترازينيكا.

جلطات الدم:

وكانت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية أشارت في وقت سابق إلى ضرورة إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية النادرة جدًّا للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لكن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره.

الاستجابة المناعية:

ولم تتوصل هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية إلى عامل خطر محدد يؤدي إلى حدوث جلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا، مبينةً أن التفسير المعقول لحالات تجلط الدم النادرة يمكن أن يكون الاستجابة المناعية.

العمر والجنس:

وأوضحت إيمير كوك المديرة التنفيذية للهيئة في مؤتمر عبر الفيديو: لم يتسنَّ تأكيد عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي؛ لأن الأحداث النادرة تظهر في جميع الأعمار.

أسترازينيكا والجلطات:

وفي سياق متصل أفادت منظمة الصحة العالمية أن الصلة بين لقاح أسترازينيكا وظهور الجلطات الدموية هو أمر ممكن ولكنه غير مؤكد.

دراسات متخصصة:

وقال خبراء المنظمة في مجال اللقاحات بأنه لابد من إجراء دراسات متخصصة من أجل فهم كامل للصلة المحتملة بين التلقيح وعوامل الخطر الممكنة، لافتين إلى أن هذه الظواهر “نادرة جدًّا رغم كونها مقلقة.

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