الدوسري يغيب عن مباراة الهلال اليوم

المواطن - مروة نبيل

يغيب النجم سالم الدوسري عن مباراة الهلال اليوم ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الدوسري يغيب

وجاء غياب سالم الدوسري وعبدالله الحمدان عن مباراة الهلال اليوم، بعدما وضح أنهما يحتاجان إلى مزيد من الإعداد والتأهيل، على أن تكون عودتهما بشكل تدريجي اعتبارًا من الجولة الرابعة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة في مفضل القدم والرباط الجانبي الداخلي للركبة، ليبتعد عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الماضية، وصرح المدير الفني البرازيلي رورجيرو ميكالي بالأمس أنه أقرب للعودة إلى المشاركة عن الحمدان.

مباراة الهلال اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكي، عند الساعة العاشرة مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الهلال اليوم، يملك الزعيم 4 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي صاحب المركز الثاني.

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