الدويش يدافع عن حسين عبدالغني

المواطن - مروة نبيل

دافع الإعلامي محمد الدويش عن المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، بعد الانتقالات التي تعرض لها خلال الساعات الماضية.

الدويش يؤكد أن حسين عبدالغني نموذج للانضباط:

وقال محمد الدويش: “لن أُصدّق أنّ حسين عبدالغني رفض تدريب الفترتين ودوام اليوم الكامل والمعسكر الخاص وسمح لحمد الله ومرابط بالسفر رغم رفض هورفات”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “حسين اللاعب كان نموذج الانضباط والالتزام وهذا ما أبقاه في الملاعب طويلًا يستحيل أن يكون ضدهما كمسؤول.. عجيب هذا إنْ صح!”.

أنباء عن رحيل عبدالغني:

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي النصر الجديدة برئاسة مسلي آل معمر، ترغب في إقالة حسين عبدالغني؛ لعدم نجاحه في السيطرة على تمرد عدد من اللاعبين الأجانب خاصة أن الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

ولفتت إلى أن عبدالغني سمح لهما بالسفر إلى المغرب خلال فترة التوقف الدولي وتأخرت عودتهما، ما أدى إلى تأخرهما في المشاركة بالتدريبات الجماعية، بجانب ظهورهما على مواقع التواصل الاجتماعي يتناولون وجبات دسمة قبل مباراة الفيصلي.

على الجانب الآخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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