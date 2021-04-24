الدويش يقلق النصراويين

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش، قلق جماهير النصر، رغم فوز أصفر العاصمة على فريق فولاد الإيراني أمس الجمعة، بالجولة الـ4 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

النصر سيء رغم الفوز

وقال الدويش مغردًا: “لا يخدعكم الفوز، كل لاعب أسوأ من أخيه، الفريق أنقذه وليد عبدالله”.

وتابع: “المباراة ليس فيها مايستحق الاحتفاء سوى النقاط الثلاث وهدف حمدالله”.

العالمي في الصدارة

وبعد الفوز، حافظ فريق النصر على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن السد القطري، بينما تراجع فولاد خوزستان الإيراني للمركز الثالث برصيد 5 نقاط ويظل الوحدات يقبع بذيل المجموعة بـ نقطة واحدة.

جدير بالذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة حرص على متابعة مباراة أصفر العاصمة وفولاد بجانب حضور مجلس إدارة الفريق العاصمي برئاسة مسلي آل معمر.

وسيواجه العالمي، فريق الوحدات الأردني بالجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا مساء الاثنين المقبل.

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