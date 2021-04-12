الدويش ينتقد اتحاد الكرة

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي محمد الدويش استياءه من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن منع المدرب من قيادة فريقين خلال منافسات موسم رياضي واحد.

الدويش ينتقد الاتحاد السعودي بسبب النصر:

وعلق محمد الدويش على قرار اتحاد كرة القدم بشأن المدربين، قائلًا: “مدرب كان سيدرب النصر استعدادًا لمسابقة خارجية وفي أول مباراة فيها فقط”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ما علاقة ذلك بقرارٍ يمنع مدربًا من تدريب فريقين في موسم (محلي) واحد؟.. حين يصدر أحدٌ قرارًا ثم لا يفهمه!”.

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، ترغب في تولي فيصل سيف الذي سبق أن درب ناشئي الشباب مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، إلا أن عدم موافقة اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تسببت في عدم توليه المهمة.

النصر هذا الموسم:

وعقدت إدارة نادي النصر بالأمس، اجتماعًا مع مدرب درجة الشباب، الروماني سيوريانو فلورين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، لحين وصول المدير الفني البرازيلي مانو مينيز؛ وانتهاء فترة الحجر الصحي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخسر العالمي أمام الفريق الأول لكرة القدم ضمك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، خاصة أنه ودع مؤخرًا كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي.

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