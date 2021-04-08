الدويش ينتقد لجنة الانضباط

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي محمد الدويش لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب العقوبة التي وقعتها على نجم نادي النصر، المغربي عبدالرازق حمدالله.

انتقادات لـ لجنة الانضباط

وعلق الدويش قائلًا: “لمعلومية لجنة الانضباط والأخلاق: لائحة الانضباط في مادتها 81 فقرة 6 لم تمنع الاعتداء على الحرمة الجسدية بين لاعبي الفريقين وتسمح بها بين لاعبي الفريق الواحد”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “فلماذا لم تنظروا شبهات تكررت بين لاعبي فريق واحد كما فعلتم مع شبهة حمدالله؟!”.

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الفيصلي ستُقدم، اليوم الخميس، شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب تصرف حمدالله ضد لاعب الفريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إيقاف حمدالله 15 يومًا

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس، عن إيقاف المهاجم المغربي لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت عن خوض المباريات الرسمية، حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت المهاجم النصراوي وهو يقوم بحركة غير أخلاقية، تجاه نجم فريق الفيصلي، وليد الأحمد، خلال مباراتهما، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي.

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