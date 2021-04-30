الرئيس الفلسطيني يعلن تأجيل الانتخابات بسبب منع إقامتها في القدس

المواطن - متابعة

أبدى رئيس الفلسطيني محمود عباس، استياءه من مماطلة إسرائيل، في الرد على إقامة الانتخابات الفلسطينية في القدس، حيث أكد أنه لن تكون هناك انتخابات من دون القدس.

بينما أكدت مصادر أن الرئيس الفلسطيني أعلن تأجيل الانتخابات بسبب منع إقامتها في القدس، وفقًا لـ”العربية”.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الخميس “وصلتنا رسالة من إسرائيل مفادها أننا لا نستطيع إعطاءكم جوابًا بشأن القدس بأنه ليس لدينا حكومة لتقرر ذلك”.

تعثر جهود الوساطة الأوروبية

وتعثرت جهود الوساطة الأوروبية في إقناع إسرائيل للسماح لسكان القدس بالمشاركة في هذه الانتخابات.

وقد يعني ذلك تأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها نهاية الشهر المقبل، وهي الانتخابات الأولى للسلطة الفلسطينية منذ 15 عامًا.

وقال الرئيس الفلسطيني خلال كلمة الجلسة الافتتاحية لاجتماع الفصائل المنعقد في مقر الرئاسة برام الله حول الانتخابات إن “رسالة إسرائيل قالت نحن نأسف يا جيراننا الأعزاء إننا لن نستطيع أن نعطيكم جوابًا على القدس.. السبب هو ليس لدينا حكومة لتقرر”.

بناء آلاف المستوطنات

وتابع مستنكرًا: “يوميًا تصدر أوامر حكومية ببناء آلاف المستوطنات.. من أين جاءت هذه الحكومة ومن أصدر هذه القرارات”.

وأشار عباس إلى أن الاجتماع الخميس هدفه اتخاذ القرار المناسب والحفاظ على القدس الشرقية عاصمة أبدية للفلسطينيين.

وقال عباس إن مندوبين أوروبيين أبلغوا الحكومة الفلسطينية أن إسرائيل لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس.

وقال عباس: “إذا قالت إسرائيل نعم لإجراء الانتخابات في القدس، سنجري الانتخابات الأسبوع القادم”، مؤكدًا “لن نذهب إلى الانتخابات من دون القدس”.

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