الرائد يُحدد شرطه لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، شرط انتقال اللاعب رائد الغامدي بصورة نهائية لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكان العالمي تعاقد مع الغامدي على سبيل الإعارة من الرائد لمدة موسم رياضي واحد.

رائد الغامدي مملوكًا لـ الرائد:

وقال المطوع في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد”: إن رائد الغامدي لا يزال مملوكًا لنادي الرائد، حيث يجب على العالمي دفع المبلغ المتفق عليه لشراء الغامدي بصورة نهائية.

وكان المطوع أشاد بإدارة النصر وأكد على دفع كافة الالتزامات المالية، في استعارة الغامدي.

وجاء انتقال رائد الغامدي، للعالمي، وذلك من أجل تعزيز الصفوف الهجومية للعالمي، وكان ذلك في ظل هبوط مستوى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

حراك كبير اليوم في النصر:

وفي وقت سابق، أعلن نادي النصر، أمس الأربعاء، عن عقد جمعيته العمومية اليوم الخميس إلكترونيًّا؛ وذلك لاختيار مسلي آل معمر رئيسًا للنادي خلال الفترة المقبلة.

وجاءت القائمة الوحيدة المرشحة لرئاسة وعضوية النادي مكونة من: “مسلي آل معمر رئيسًا، عبدالله العمراني عضوًا، تركي المشيقح عضوًا، فيصل أبو ساق عضوًا، عبدالعزيز العمران عضوًا، محمد الشتوي عضوًا، منصور بن زومه عضوًا، معتز المزروع عضوًا”.

وكان تم استبعاد قائمة غانم المطيري من الترشح على رئاسة العالمي، يوم الأحد الماضي؛ بسبب عدم إرفاق إقرار المسؤولية التضامنية أثناء الترشح.

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