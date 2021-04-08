الرائد يُنهي الشوط الأول متفوقًا بثلاثية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

خرج نادي الرائد من الشوط الأول أمام الأهلي متفوقًا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البركاوي يُسجل هدفين لـ الرائد

وكان المغربي كريم البركاوي سجل الهدف الأول للفريق الريداوي بالدقيقة الـ15 من ركلة جزاء بعد خطأ قاتل من المدافع محمد آل فتيل.

ثم نجح اللاعب ذاته في إضافة ثاني الأهداف من ركلة جزاء بالدقيقة الـ24، ثم عاد اللاعب أرنود جوم وأضاف الثالث لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ27 من ضربة رأسية.

جدير بالذكر أن الأهلي كان خسر 5 مباريات متتالية في دوري المحترفين، قبل مواجهة الرائد اليوم، ويبدو أن الراقي سيكون في طريقه لتلقي الخسارة السادسة تواليًا.

علامات حزن على رئيس الراقي

وتواجد في المباراة، رئيس الأهلي عبدالإله مؤمنة، الذي ظهرت عليه علامات الحزن، بعد تأخر الراقي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

وتُقام المباراة بين الفريقين في ملعب “الشرائع” بمكة المكرمة.

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