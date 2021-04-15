الزعاق: هطول مبشرات مطرية على بعض المناطق خلال ساعات

المواطن - الرياض

توقع خبير الفلك والمتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، هطول مبشرات مطرية على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

أمطار وبرد:

وقال الزعاق في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: اليوم الخميس، مبشرات مطرية مشوبة في بعض حالاتها ببرديات في أماكن متفرقة من نواحي نجران وعسير والباحة وبيشة ورنية والخرمة وتربة والطائف وعفيف والحوميات شرق والمدينة والمهد حرات حائل.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

أما عن حالة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر، فيما ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة.

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