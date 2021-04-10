الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

ودع الزمالك المصري، بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، وذلك رغم الفوز على نادي تونجيث السنغالي برباعية لهدف، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

أحداث مباراة الزمالك وتونجيث:

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الفارس الأبيض، أسفر عن الهدف الأول للمدافع محمود الونش بالدقيقة الـ16.

وواصل الفريق الأبيض، ضغطه ليتمكن المهاجم مروان حمدي من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة الـ25.

وواصل الزمالك ضغطه ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب مروان حمدي بالدقيقة الـ39.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق، أضاف اللاعب محمود الونش الهدف الرابع للفريق الأبيض بالدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني، قلص فريق تونجيث الفارق محرزًا الهدف الوحيد بالدقيقة الـ49 مع بداية الشوط الثاني عبر اللاعب بابا ساكو.

فوز الزمالك غير مفيد:

ورغم فوز الزمالك برباعية لكنه ودع دوري أبطال إفريقيا، بسبب تعادل الترجي الرياضي التونسي مع نادي مولودية الجزائر بهدف لكل فريق.

وسجل للترجي اللاعب نسيم بن خليفة، بينما سجل اللاعب عبدالنور بلخير هدف التعادل للمولودية بالدقيقة الـ69.

وصعد الترجي لدور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا كأول المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما صعد المولودية ثانيًا برصيد تسع نقاط.

وكان الفريق الأبيض، خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2020، في نوفمبر الماضي أمام غريمه الأهلي المصري بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي وأدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال.

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