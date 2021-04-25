الزهرة يقترن من عطارد في ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء السعودية

المواطن - الرياض

تشهد سماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم الأحد 25 أبريل 2021 ومع حلول الليل، اقتران كوكب الزهرة الساطع من كوكب عطارد الخافت حيث ستفصل بينهما درجة واحدة، وتحتاج لاستخدام المنظار لرؤية عطارد.

ظاهرة فلكية نادرة

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الراصدين يستمتعون في النصف الشمالي للكرة الأرضية برؤية أفضل لهذه الظاهرة الفلكية النادرة، كون الكواكب ستبقى لفترة أطول بعد غروب الشمس، أما عند خطوط العرض الجنوبية، ستغرب الكواكب في وقت أبكر.

متابعة الأفق الغربي

وأضاف أبو زاهرة أنه بغض النظر عن موقعك الجغرافي، يجب أن يكون الأفق الغربي مكشوف وخالٍ من العوائق والنظر باتجاه موقع غروب الشمس لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على “فيسبوك”، أن رؤية الزهرة وعطارد هذه الأيام فيه صعوبة، لذلك إذا لم يتم التمكن من رؤية الاقتران، ستكون هناك فرصة ثانية لرؤية اقتران بين هذين الكوكبين في نهاية شهر مايو، في ذلك الوقت، وسوف يرتفع الكوكبان أعلى بعد غروب الشمس وسيبقيان فوق الأفق لفترة أطول. ​

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