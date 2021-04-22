السديس يشيد بجهود الأمن في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بالمسجد الحرام سعادة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي وسعادة قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام المكلف العقيد يوسف بن سحمي الخديدي وسعادة مساعد قائد قوة القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد ممدوح بن بثينة الحازمي.

توفير بيئة صحية وآمنة للمصلين والزوار

وأشاد السديس، خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها كافة منسوبي الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، لتيسير منظومة الخدمات التنظيمية والصحية خلال شهر رمضان المبارك وجهودهم التكاملية مع منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أجل توفير بيئة صحية وآمنة مستوفية لكافة معايير الصحة العالمية.

جهود الجهات الأمنية بالمسجد الحرام

وقال معاليه: نشيد بجهود الجهات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- الرامية إلى تيسير أداء النسك والعبادات لقاصدي الحرم المكي الشريف خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا، لذا نعمل بشكل متواصل مع كافة الجهات العاملة بالمسجد الحرام للتعامل مع كافة المتغيرات وتلبية كافة المتطلبات التنظيمية والصحية لمواصلة النجاحات التي حققت منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين.

ودعا الشيخ السديس الله -عز وجل -في ختام تصريحه بأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يقدمانه للحرمين الشريفين ومن بذل وإنفاق وإحسان، وللمرابطين ورجال الأمن بالنصر والتأييد والتوفيق والإعانة وأن يديم علينا وسائر بلاد العالم الأمن والأمان إنه سميع مجيب.

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