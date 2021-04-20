السديس يوجه برفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى 25 مسار

المواطن - الرياض

بتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس رفعت الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من 14 مسار إلى 25 مسار.



تخصيص 4 مسارات لكبار السن:

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام سعادة المهندس أسامة الحجيلي بأنه تم إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف، حيث خصص منها 4 مسارات لكبار السن وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة.



توفير الراحة وتطبيق الاحترازات:

وأضاف: يأتي ذلك في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحه للمعتمرين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي ، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله.

خدمة المعتمرين خلال الشهر الكريم:

وأشار الحجيلي إلى أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي .

توزيع العاملين والمشاركين بالتفويج:

ولفت إلى أنه تم توزيع العاملين والمشاركين في التفويج على صحن المطاف، ومطاف الدور الأول، ومصلى سنة الطواف، والمسعى الأرضي والأول، وتوسعة الملك فهد، والمداخل المخصصة للمعتمرين والمصلين للمسجد الحرام.



وتم ذلك بمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعادة الدكتور سعد المحيميد، بهدف تقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.

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