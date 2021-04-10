السعد لـ التخصصات الصحية : شطب كلمة جراحة في مصلحة من؟!

المواطن - الرياض

انتقد د. سلمان بن محمد السعد، طبيب معتمد لتدريب الأطباء حول العالم من الجمعية الأمريكية لجراحة الجلدASDS، قرار أيمن أسعد عبده الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حول تخصص الجلدية وجراحة التجميل.

وقال السعد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، تحت عنوان “ما هكذا تورد الإبل! سعادة الأمين العزيز”: لقد اطلعت على قراركم بخصوص تخصص الجلدية وجراحة التجميل. وأتفهم حرصكم الشديد لحماية المرضى. وفي نفس الوقت أستغرب أن يكون القرار مضرًّا بمرضى آخرين. أعرني سمعك سلمك الله كما عهدناك.

تخصص جراحة موس:

وأضاف د. سلمان بن محمد السعد: في حين يأتي قراركم حماية لمرضى يبحثون عن التجميل نجده يضر بمرضى السرطان في آنٍ واحد. فقد قررتم رعاكم الله شطب كلمة جراحة من تخصصات الجلدية الدقيقة، وبما أني متخصص بجراحة موس ومصنف عليها من هيئة التخصصات، وقد تجاوزت ولله الحمد 1000 حالة سرطان جلدي، وشاركت في تأليف كتب في التخصص لم أجد مبررًا واحدًا لشطب تخصص يمس حياة الناس. وهم الأمانة في عنقك أمام الله. بل إن حيثيات الخطاب تناقض بعضها بعضًا. ففي بدايته يتحدث عن التخصصات المعترفة ومنها جراحة موس. وفي توصياته يقرر شطب كلمة جراحة من التخصصات الدقيقة.

مصير مرضى السرطان!

وختم السعد بقوله: ماذا سيكون مصير مرضى السرطان في حال ألغينا تخصص جراحة موس؟! لن يستفيد الوطن والمواطن من منع تخصص وتحويله إلى طب تجميلي. كلي ثقة فيكم أيها الحصيف المنصف بمقدرتكم على مراجعة هذا القرار، والله يرعاكم.

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