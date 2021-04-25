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السعودية تدعم الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل لمواجهة كورونا

السعودية تدعم الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل لمواجهة كورونا

2021/04/25
الساعة 11:09 صباحًا
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السعودية تدعم الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل لمواجهة كورونا
المواطن - الرياض

أعربت سفارة الهند في الرياض عن خالص شكرها لوزارة الصحة في السعودية على مساعدتها ‏ودعمها وتعاونها في مواجهة كورونا.

وأوضحت السفارة الهندية في الرياض، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم شحن 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند، ‏بالتعاون مع مجموعة آدني الهندية للنقل واللوجستيك وخدمات الطاقة، وشركة لايند الرائدة في مجال الغاز ‏الصناعي.‏

الهند تشكر السعودية

وقالت السفارة الهندية في تغريدة عبر “تويتر”: “خالص شكرنا لوزارة الصحة السعودية على مساعدتها ‏ودعمها وتعاونها”.

السعودية تدعم الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل لمواجهة كورونا - المواطن

تطورات كورونا في الهند

يذكر أن السلطات الهندية، أعلنت تسجيل نحو 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في حصيلة غير مسبوقة.

وأشار موقع “تايمز أوف إنديا” الهندي، إلى أنه تم تسجيل 349691 حالة إصابة بالفيروس، و2767 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

السعودية تدعم الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل لمواجهة كورونا - المواطن السعودية تدعم الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل لمواجهة كورونا - المواطن السعودية تدعم الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل لمواجهة كورونا - المواطن


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