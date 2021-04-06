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السعودية ترأس المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

السعودية ترأس المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

2021/04/06
الساعة 1:30 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السعودية ترأس المجلس الاستشاري بالأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير المعلمي
المواطن - واس

جدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام ‏قادمة.

دور السعودية في محاربة الإرهاب

وأكد السفير عبدالله المعلمي في تصريح بهذه المناسبة، أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيس الذي تلعبه ‏المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،، مفيداً بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة ‏العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.‏
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز ولإستراتيجية ‏المركز لمكافحة الإرهاب.


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