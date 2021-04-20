السعودية لإعادة التمويل تستعد لإصدار صكوك دولية بقيمة تصل إلى مليار دولار

المواطن - الرياض

منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تصنيف “A” في المقياس الائتماني على المدى الطويل، مشيدة بجودة أصول الشركة وقوة رأس مالها وزيادة مؤشر الربح فيها.

صكوك دولية لـ السعودية لإعادة التمويل:

وفي مقابلة مع “العربية”، كشف مجيد عبدالجبار، مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الشركة تستعد لإصدار دولي من الصكوك قبل نهاية العام، بقيمة قد تصل إلى مليار دولار.

وقال: إن التصنيف الجيد يساعد الشركة على تخفيض تكاليف الإقراض إذا تم اللجوء إلى سوق الصكوك، مشيرًا إلى أن الشركة مدعومة حكوميًّا، وهو ضمان يعطي الشركة إمكانية الحصول على تكلفة منخفضة لإصداراتها محليًّا ودوليًّا، بنسب مقاربة لتكلفة الحكومة.

وفق الاحتياجات:

وفيما لم يحدد حجم الطرح المرتقب من الصكوك، قال: إنه سيكون وفق الاحتياجات على أن يتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار، لافتًا إلى أن الصكوك تعد مصدر التمويل الرئيسي حاليًّا للشركة إلى جانب قروض قصيرة الأمد من البنوك.

وتأسست السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وحصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

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