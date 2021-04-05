السعودية للرياضة تفوز بحقوق نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين عن توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للرياضة لنقل مباريات المنتخبات والأندية في دوري أبطال آسيا وتصفيات مونديال 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 في المملكة، وذلك خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024.

تعليق الاتحاد الآسيوي على إتمام الاتفاقية

وعلق الماليزي ويندسور جون السكرتير العام بالاتحاد الآسيوي قائلًا: “هذا الأمر رائع لأن المنتخب السعودي واحد من أقوى المنتخبات ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج ولكن في القارة بشكل عام”.

وتابع ويندرسور: ” نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية لأنها ستجذب الكثير من عشاق كرة القدم في السعودية لمتابعة البطولات الآسيوية، ونحن ممتنون كذلك للشركة الرياضية السعودية، لثقتها فينا، ونحن نتطلع للعمل معهم، لتطوير العمل على المستوى الدولي”.

طريقة نقل المباريات للجمهور السعودي

يذكر أن الشركة السعودية للرياضة ستعرض المباريات للمنتخبات والأندية على تقنية GSA في الإنترنت، ثم تنقل المباريات على التلفاز في الربع الأخير من العام الحالي.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي، كان فاز على منتخب فلسطين في آخر مبارياته الدولية في تصفيات مونديال 2022 بخماسية دون مقابل.

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