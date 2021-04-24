السفير اللبناني : نطالب بالضرب بيد من حديد على تجار المخدرات

المواطن -الرياض

أكد سفير لبنان لدى الرياض، السفير فوزي كبارة، أن شحنات المخدرات التي وصلت إلى السعودية من لبنان يوم أمس وتم ضبطها ربما تكون وصلت لبنان من بلد آخر.

وقال السفير اللبناني في مداخلة مع قناة الإخبارية إنه لا يريد أن يستبق التحقيقات في هذا الشأن لكنه أشار إلى أنه لا يوجد حالياً موسم لجني الرمان في بلاده ما يرجح أن الشحنة ربما جاءت من بلد آخر وتم تجهيزها بالمخدرات في لبنان.

وتابع السفير اللبناني أنه على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات مشيرًا إلى أن الأنظمة الأمنية اللبنانية واضحة وهي تمنع الاتجار في المخدرات.

فيديو | السفير اللبناني في #الرياض لـ #الإخبارية: على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات #الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/7SN6wuXk83 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2021

وأوضح أن تجار المخدرات لا يهتمون بمصلحة البلاد ولا يهتمون سوى بتحقيق الربح الخاص متعهدًا بمزيد من الجهد لمنع تدفق المخدرات من بلاده.

شحنات المخدرات من لبنان

وكانت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي تمكنت يوم أمس من إحباط محاولة تهريب أكثر من (5.3) ملايين حبة كبتاجون، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة “رمان” قادمة من لبنان.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الإرسالية التي كانت في طريقها من جمهورية “لبنان” إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على (5.383.400) حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة “رمان” بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل “ثمار الرمان“.

وفي سياق متصل صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

60 مليون قرص مخدر

وبالأمس قررت وزارة الداخلية تعليق استقبال إرساليات الخضروات والفواكه من لبنان بشكل مؤقت لحين تقديم السلطات هناك إجراءات للحد من تدفق المخدرات.

يذكر أنهمنذ بداية العام 2020، اُستهدفت السعودية بمحاولات تهريب 60 مليون حبة مُخدرة كانت مُخبأة في بضائع قادمة من لبنان، وهو رقم ضخم ويكشف مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة.

وعلى مدار الست سنوات الماضية تجاوز حجم الضبطيات الـ 600 مليون حبة مخدرة، تم ضبطها من قبل السلطات السعودية مخبأة في بضائع (الفواكه والخضروات) القادمة من لبنان، وهذا الرقم كبير جدًا ويُشكل تهديدًا للمملكة.

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