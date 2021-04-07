السماح بالنشر في قضية الأمير حمزة بشروط

المواطن - متابعة

أعلن نائب عام عمان، حسن العبداللات، اليوم الأربعاء، أن حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين، والصادر الثلاثاء، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.

استثناءات:

وأضاف العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن الحظر يستثنى منه ما يعبّر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنشر.

وأشار إلى أن الحظر يستثني أيضًا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذًا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك.

رسالة الأمير حمزة:

وتعهد ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، في رسالة وقعها الاثنين، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، ليؤكد بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين في الأيام القليلة الماضية.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني: “بعد أن قرر الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن”.

واجتمع الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، اليوم الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة تاليا نصها:

“كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها، فلم يكن الهاشميون يومًا إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.

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