السودان: كل الخيارات مفتوحة مع إثيوبيا 

المواطن- متابعة

قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن السودان تقدمت بمقترح الآلية الرباعية للتفاوض ووافقت عليه مصر، لكن اعترضت عليه إثيوبيا، مؤكدًا على أن كل الخيارات مفتوحة أمام بلاده للتعامل مع أديس أبابا.

وأضاف عباس: مصر أيدت مقترحنا بمشاركة مراقبين في المفاوضات لكن إثيوبيا رفضته بحجة أنه لم يقدم رسميًا.

ملء سد النهضة يهدد الأمن والسلم

وأشار إلى أن مصر اقترحت في اليوم الأخير من مفاوضات كينشاسا ضرورة التوصل لاتفاق ملزم خلال 8 أسابيع، مشددًا على أن: عدم التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة يهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وقال وزير الري السوداني إن بلاده ستخزن مليار متر مكعب في خزان الروصيرص، تحسبًا للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا على أن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان وفقًا للقانون الدولي لمواجهة أزمة السد.

وتابع: الاحتياطات التي اتخذناها تقلل فقط من الآثار السلبية لتعبئة السد الأحادية من جانب إثيوبيا، قائلًا: نتخوف من التعبئة الثانية لسد النهضة دون اتفاق بسبب تأثيرها على محطات مياه الشرب.

وأكد وزير الري السوداني على أنه لا يوجد بين السودان وإثيوبيا اتفاقيات ثنائية في ملف سد النهضة، بحسب موقع روسيا اليوم.

تعليق مصر

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الخيارات مفتوحة إذا تم المساس بنقطة مياه لمصر، فيما يتعلق بمسألة سد النهضة، متابعًا: المفاوضات مع السودان حول السد مستمرة، ونحن نحترم خطط التنمية في إثيوبيا لكن دون وقوع ضرر على مصر.

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