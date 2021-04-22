السودان يتراجع عن إنشاء سدي دال وكجبار

المواطن - متابعة

أعلن رئيس مجلس الوزراء في السودان عبد الله حمدوك، إلغاء مشاريع إنشاء سدّي دال وكجبار والتي أقرهما نظام الرئيس السابق عمر البشير.

دراسات شاملة ومستفيضة

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية أكد حمدوك أن كل المشاريع الكبرى على النيل يجب أن تخضع لدراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأن تشرك فيها المجتمعات المحلية بحيث تكون شريكًا أصيلًا في القرار وفي الاستفادة من عوائد المشروع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس الوزراء السوداني أمام جماهير المنطقة أمام النصب التذكاري لشهداء كجبار بمنطقة كدنتكار، في الفعالية التي نظمتها اللجنة العليا لمناهضة سد كجبار بالقطاع الجنوبي بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر وإحياءً لذكرى شهداء الثورة السودانية.

تنمية شمال السودان

وقال رئيس الوزراء السوداني إن مناطق شمال البلاد، عانت من التهميش مثلها مثل بقية مناطق السودان، “وآن الأوان لتأخذ نصيبها من التنمية”، مشيرًا إلى أن ملف التحقيق في أحداث شهداء كجبار قد اكتمل وأخذ طريقه للعدالة.

في وقت طالب فيه ممثل لجان مناهضة السدود بعودة حقوقهم المنهوبة من المعادن المهربة التي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، موضحًا أن ما لاقته منطقتا دال وكجبار فوق حدود التصور، إلا أنهم وبصلابتهم استطاعوا أن يصمدوا أمام جبروت الطاغية، مؤكدًا مراعاتهم لكافة الظروف التي تمر بها البلاد.

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