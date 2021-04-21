السودان يعبر عن قلقه من أحداث تشاد ويدعو لوقف الاقتتال

المواطن - متابعة

أكدت وزارة الخارجية السودانية أن الخرطوم تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في تشاد، بعد وفاة رئيسها إدريس ديبي، داعية كل الأطراف للتهدئة ووقف الاقتتال.

دعوة للتهدئة:

وقالت الوزارة في بيانها: يتابع السودان بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في تشاد ويدعو كافة الأطراف للتهدئة ووقف الاقتتال بما يضمن أمن واستقرار تشاد.

الجالية السودانية:

وأكدت الوزارة أنها تتابع أوضاع الجالية السودانية عن طريق بعثتها في نجامينا وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أفرادها.

مقتل الرئيس التشادي:

وكانت القوات المسلحة التشادية أعلنت، الثلاثاء 20 إبريل، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرًا بإصابة على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

مجلس عسكري انتقالي:

ووفقًا لبيان الجيش التشادي، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة في غضون 18 شهرًا.

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