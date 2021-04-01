السوق المالية تعلن تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية

المواطن - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الخميس تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية.

وقالت تداول، في بيان لها، إشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17 / 07 / 1442 هـ الموافق 01 / 03 / 2021 م عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري لدمج مجموعة سامبا المالية مع البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية وإلى إعلان مجموعة سامبا المالية عن تاريخ نفاذ قرار الاندماج ابتداء من 19 / 08 / 1442 هـ الموافق 01 / 04 / 2021 م، تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من اليوم الخميس 19 / 08 / 1442 هـ الموافق 01 / 04 / 2021 م للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم المجموعة من السوق.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك الأهلي التجاري على حسابات المركز لمساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق بالأمس مرتفعاً 272.48 نقطة ليقفل عند مستوى 9907.82 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

الأسهم السعودية اليوم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 505 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 560 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساب للتكافل، والأهلي للتكافل، وأسيج، والسعودي الفرنسي، وسابك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ذيب، وريدان، وإسمنت الجوف، وأنعام القابضة، وعسير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 5.40%.

الأكثر نشاطاً:

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعاً 140.12 نقطة ليقفل عند مستوى 24291.91 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 335 ألف سهم تقاسمتها 770 صفقة.

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