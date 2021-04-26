السوق المالية تغرم 14 متداولاً تلاعبوا بالأسهم وتسترد 17 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامات على 14 متداولاً في سوق الأسهم (4 سيدات و10 رجال)، لقيامهم بممارسات وتصرفات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للعديد من الشركات.

استرداد 17 مليون ريال

وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المقرر استردادها نحو 17.01 مليون ريال، تنوعت بين غرامات واسترداد أرباح غير مشروعة.

تفاصيل الغرامات

ونشرت السوق المالية تفاصيل إعلان من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2165/ل.س/2021م لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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