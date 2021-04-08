السومة الأكثر تسجيلًا في شباك الرائد

المواطن - محمد سمعه

يُعد اللاعب السوري عمر السومة، نجم الأهلي، الأكثر تسجيلًا وإحرازًا للأهداف في شباك نادي الرائد، وذلك قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم الخميس.

وسيلتقي الأهلي مع الرائد ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تمام الساعة 8:50 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

السومة أحرز 19 هدفًا:

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر “تويتر” أن المهاجم السوري سجل في شباك الرائد 19 هدفًا في 12 مباراة.

نتائج الأهلي متراجعة:

وقبل مباراة اليوم، تراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يومي الجمعة والسبت، على أن تُختتم مواجهاتها، بلقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره القادسية.

وكان النادي الأهلي، قرر تعيين المدرب الروماني ريجيكامب لقيادة الفريق الأول خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش.

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