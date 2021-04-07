السومة قد يغيب أمام الرائد

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن فرص لحاق المهاجم السوري عمر السومة بمباراة فريقه الأهلي ضد الرائد ليست كبيرة، حيث بدأ مؤخرًا في الركض حول الملعب.

السومة يخضع لفحص

ومن المقرر أن يجري عمر السومة اختبارًا طبيًا في عيادة النادي، اليوم الأربعاء، من أجل تحديد موقفه من التواجد في قائمة الفريق لمباراة الأهلي ضد الرائد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هناك شكوكًا كبيرة بشأن مشاركة المهاجم السوري ضد الرائد، خاصة أنه بدأ تمارين اللف حول الملعب الأسبوع الجاري فقط.

وكان عمر السومة قد تعرض لإصابة خلال تواجده مع المنتخب السوري الأول لكرة القدم، ليغيب عن مباراتي البحرين الودية وإيران في التصفيات الآسيوية المشتركة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة عقب خسارته برباعية ضد الفتح.

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