السومة: لم يكن لدينا مشكلة مع فلادان

المواطن - محمد سمعه

أكد السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، على أن الراقي لم يكن لديه أي مشكلة مع المدرب السابق للفريق الأول، الصربي فلادان ميلويفيتش، مثنيًا على مجهود وعمل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مع الفريق.

السومة يكشف حال الفريق بعد رحيل فلادان:

وتحدث النجم السوري في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الشرطة قائلًا: “الأهم هو الحصول على نقاط المباراة، من حصولي على جائزة رجل المباراة، وأشكر زملائي اللاعبين على مجهودهم ونتمنى استمرار التركيز في المباريات المقبلة”.

وأضاف المهاجم السوري: “مشكلتنا لم تكن مع المدرب فلادان ميلويفيتش والفريق كان بحاجة إلى نفسية جديدة، والمدرب ريجيكامب، مدرب كبير ولديه، تاريخ ونحن متفاهمين معه، وسعدت بالخروج من الفترة الصعبة التي كان الفريق يمر بها”.

وتابع السومة: “من المبكر الحديث عن الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، رغم أنه واحد من طموحاتي”.

المهاجم السوري يُبدع:

وكان النجم السوري، نال جائزة رجل مباراة الأهلي والشرطة العراقي، التي انتهت بفوز الراقي بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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