السومة يصدم عشاق الأهلي

المواطن - محمد سمعه

صدم السوري عمر السومة جماهير الأهلي، وذلك بعد أن كشف عن السبب الرئيسي وراء هزيمة فريقه الثقيلة ضد نادي الاستقلال الغيراني بخماسية مقابل هدفين.

وكان الراقي صدم جماهيره بالخسارة بخماسية في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في المباراة التي أُقيمت على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة في جدة.

أخطاء فنية قاتلة من لاعبي الأهلي

وما قاله السومة عن وجود أزمات بين اللاعبين إضافة لارتكاب أخطاء فنية قاتلة يُقلق جماهير الراقي قبل مواجهة الدحيل القطري الذي يُعد مرشحًا بارزًا للتأهل للأدوار المقبلة بـ دوري أبطال آسيا.

ماذا طلب ريجيكامب من لاعبي الراقي ؟

وكشف السومة عن طلب مدرب الأهلي، الروماني ريجيكامب بعد الخسارة بخماسية قائلًا إنه طلب منهم التركيز ونسيان مباراة الاستقلال الإيراني والعمل على الاستعداد لمباراة الدحيل بعد غد الأحد، والفوز في المباريات الـ5 المتبقية بدور المجموعات الآسيوي.

وفي سياق آخر، كشف الناقد الرياضي غرم العمري خلال تصريحات إعلامية، معلومة خطيرة عن فريق الأهلي، كانت السبب وراء خسارة الفريق الثقيلة ضد نادي الاستقلال الإيراني بخماسية مقابل هدفين في دوري أبطال آسيا.

وقال العمري لـ برنامج “الدوري مع وليد” : ” عندي معلومة خطيرة ومتأكد منها بنسبة 100%، هي وجود انقسام بين لاعبي الراقي في غرفة خلع الملابس، كل 5 أو 6 لاعبين يسيرون بمبدأ الشللية والأحزاب، وهذا مؤشر خطير يعكس وضع الراقي بالفترة الحالية”.

وتابع العمري: ” إذا استمر وضع الراقي بهذا الشكل، الراقي سوف يتذيل ترتيب مجموعته الآسيوية وستحدث كوارث”.

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