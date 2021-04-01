السويكت لـ مسلي: أسعد النصراويين

المواطن - محمد سمعه

حرص صفوان السويكت رئيس نادي النصر السابق، على تهنئة مسلي آل معمر الرئيس الجديد الذي انتُخب اليوم الخميس بالتزكية لمدة 4 سنوات مقبلة.

وغرد السويكت قائلًا: ” أمنياتي القلبية وخالص دعواتي لأخي مسلي آل معمر، وأعضاء مجلس إدارته بالتوفيق، ولتحقيق البطولات، وإسعاد الجماهير بمشيئة الله تعالى”.

سبب حل مجلس إدارة السويكت

وكانت وزارة الرياضة أصدرت قرارًا في مارس الماضي، بحل مجلس إدارة السويكت، بسبب العديد من المخالفات التي ارتكبها.

ودخل غانم المطيري كمرشح على كرسي رئاسة النصر، مع مسلي آل معمر ولكن تم استبعاده ليفوز آل معمر برئاسة النادي بالتزكية من عام 2021 حتى عام 2025.

جدير بالذكر أن نادي النصر، كان حقق في عهد صفوان السويكت، لقبين في بطولة السوبر السعودي، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ العالمي.

آل معمر يقابل نجوم النصر للمرة الأولى

يذكر أن آل معمر كان اجتمع مع لاعبي الفريق الكروي الأول في تدريبات اليوم الخميس، وذلك قبل مواجهة الفيصلي مساء الأحد المقبل في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل العالمي حاليًا، المركز الخامس بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 36 نقطة.

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