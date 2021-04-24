الشؤون الإسلامية: التقيد بالاحترازات في المساجد مطلب شرعي

المواطن - ولاء المطرفي

نصحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، المصلين بالالتزام بالبرتوكولات الوقائية لضمان سلامة الأنفس والحفاظ عليها.

الوقاية من فيروس كورونا مطلب شرعي

وقالت الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أخي المصلي التزامك بالبرتوكولات المعتمدة للمساجد للوقاية من فايروس كورونا مطلب شرعي.

إغلاق 18 مسجداً

وكانت الوزارة قد أغلقت يوم أمس ، 18 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق، بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 75 يومًا 782 مسجدًا، تم فتح 725 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

الشؤون الإسلامية تطبق الإجراءات الاحترازية

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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