الشؤون الإسلامية تغلق 15 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق

المواطن - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 15 مسجد مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 15 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 58 يومًا 490 مسجدًا تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

تفاصيل بالمساجد المُغلقة

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر شعبان 1442هـ، أن المساجد المغلقة 5 مساجد في منطقة القصيم تم رصد 5 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة المدينة المنورة تم رصد حالتين بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.

إعادة فتح 7 مساجد

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، ستة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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